«الأرثوذكسية» توقع عقد شراء مبنى كنيسة القديسة دميانة في بنسلفانيا

وقع الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وويست ڤرچينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، عقد شراء مبنى كنيسة القديسة دميانة الكائنة في مدينة سكرانتون في بنسلفانيا.

خدمة الأقباط في بلاد المهجر

وأوضحت الإيبارشية، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنَّها اشترت الكنيسة لخدمة أسر الأقباط المقيمين في بنسلفانيا وطلاب الجامعات والشباب من الفئات العمرية المختلفة الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعة أنَّه ستكون لخدمة أجيال عديدة من الشباب والأقباط المقيمين هناك.

يأتي هذا في إطار خطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لافتتاح كنائس في البلاد التي لا يوجد بها كنائس قبطية أرثوذكسية، وتم تأسيس أول كنيسة في روسيا للأقباط الأرثوذكس، كما افتتح أول كنيسة قبطية في اليابان والتي حملت اسم "كنيسة العذراء مريم والقديس مارمرقس.

توسع الكنيسة الأرثوذكسية في إفريقيا

ونال التوسع من إفريقيا، إذ تمّ تأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في مالاوي تحت اسم «كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول القبطية الأرثوذكسية»، وكذلك تمّ افتتاح أول كنيسة في ليبرفيل عاصمة الجابون والتي تحمل اسم «السيدة العذراء مريم والقديس مارمرقس الإنجيلي».

كما أنَّ الكنيسة الأرثوذكسية لا تمتلك كنائس في عدد من البلاد إلا أنها تستأجر الكنائس لخدمة الأقباط المقيمين في بلاد المهجر، إذ يُقام بها القداسات بشكل أسبوعي وخدمة روحية تتمّ من خلال أحد الرهبان المكلفين من قبل البابا تواضروس.