حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تبدأ بعد أيام قليلة، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ديسمبر 2022 في مختلف المحافظات، وذلك طبقًا لبيان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إذ أشار إلى بدء حملة التطعيم في الفترة من11 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 14 من نفس الشهر.

الفئة المستهدفة في تطعيم شلل الأطفال ديسمبر 2022

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، على أن تكون بالمجان، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات

ويسعى المواطنون إلى معرفة أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات، وطبقا لبيان وزارة الصحة، جاءت أماكن التطعيم على النحو التالي:-

- فرق متنقلة من شقة لآخري بداية من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساءً.

- فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية في المحافظات.

- فرق في المراكز الطبية في الميادين الكبرى بالمحافظات.

- فرق ثابتة في محطات القطار.

- فرق في مترو الأنفاق.

- فرق متنقلة في أماكن التجمعات وبجوار المساجد والكنائس بمختلف المحافظات.

- فرق متنقلة في الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

استهداف تطعيم 16 مليون طفل

يذكر أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تهدف إلى تطعيم 16 مليون طفل بمشاركة 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم.