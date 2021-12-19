‎آخر ميعاد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021 في جميع المحافظات

مع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم، منذ الثامنة صباحا، مستهدفة رفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بدأ الآباء والأمهات، في البحث عن ‎آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال، حتى يتسنى لهم تطعيم أطفالهم قبل نهاية موعد الحملة.

‎آخر ميعاد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وكانت وزارة الصحة المصرية، أشارت إلى أنّ ‎آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال التي بدأت اليوم، تستمر على مدار 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، بكل أنحاء الجمهورية، ويكون التطعيم عبارة عن نُقطتين تُعطى عن طريق الفَم مع التأكد من البلع، علمًا بأنّ التطعيم ليس له أي أعراض جانبية.

وبالنسبة للأطفال الرضع، يمكن تطعيمهم قبل أو بعد الرضاعة مباشرة، دون الحاجة إلى التوقف عن الرضاعة قبل التطعيم، وبالنسبة للأطفال الذين تلقوا تطعيماتهم خارج مصر، يجب تطعيمهم في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، علمًا بأنّه لا يوجد أي تعارض بين التطعيمات الروتينية وتطعيم شلل الأطفال.

تطعيم الأطفال من خلال الحملات

ويمكن تطعيم الأطفال من خلال الحملات في الأماكن الثابتة كالوحدات الصحية، والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومواقع التجمعات مثل الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومحطات الأتوبيس، وأمام المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الحملات المتحركة والتي ستتوجه إلى المنازل وفرق متحركة لتطعيم جميع الحضانات.

وأوضحت وزارة الصحة الفئات الممنوعة من تطعيم شلل الأطفال والمتمثلة في الأطفال المصابين بنقص المناعة الأولية، والذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومرضى السرطان، ومن يتم علاجه بالكورتيزون، والذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض، ثم التوجه إلى تطعيمه في أقرب وحدة صحية أو مكتب صحية أو من خلال الفرق الثابتة.