أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات.. مستمرة لمدة يومين

أعلنت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الفرق الثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة مستمرة في استقبال الأطفال الذي لم يتلقوا التطعيم خلال أيام حملة التطعيم ضد شلل الاطفال لأسباب مرضية أو موانع صحية، وذلك يومي الخميس والجمعة، إذ كان من المقرر أن تنتهي الأيام الرسمية للحملة في الثامنة من مساء اليوم.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وتستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، الطفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، إلا أنّه يمنع التطعيم للأطفال المصابين بنقص المناعة الأولية، والذين يتم علاجهم بالكيماوي والإشعاعي، ومرضى السرطان، ومن يتم علاجه بالكورتيزون، والذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض، ثم التوجه إلى تطعيمه في أقرب وحدة صحية أو مكتب صحية أو من خلال الفرق الثابتة يومي الخميس والجمعة.

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنّ التطعيمات الروتينية لا تتعارض مع تطعيم شلل الأطفال، علمًا بأنّه لا يوجد جلسات تطعيم روتينية خلال الحملة، ويمكن تطعيم السنة في نفس موعد الجلسات الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أنّه يمكن تطعيم الطفل قبل أو بعد الرضاعة مباشرة دون التوقف عن الرضاعة قبل التطعيم، أما بالنسبة للأطفال الذين تلقوا تطعيماتهم خارج مصر يجب تطعيمه في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وقالت وزارة الصحة المصرية، إنّ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تتوافر من خلال حملات في أماكن ثابتة كالوحدات الصحية، والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومواقع التجمعات مثل الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومحطات الأتوبيس، وأمام المساجد والكنائس، إضافة إلى الحملات المتحركة والتي ستتوجه إلى المنازل وفرق متحركة لتطعيم جميع الحضانات.