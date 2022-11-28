معاناة مها أبو عوف مع محاولات إنجاب ابنها الوحيد.. 15 عاما لم تعرف اليأس

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مها أبو عوف، حيث ولدت يوم 28 نوفمبر عام 1956، وزخرت حياتها بكثير من الأعمال الفنية المتميزة، بالإضافة إلى نواحي وأحداث إنسانية مؤثرة، قبل أن ترحل عن عالمنا مطلع العام الجاري.

ولم تكن قوة الفنانة الراحلة فى أعمالها الفنية فقط، لكنها كانت تتحلى بقوة الإيمان والأمل على المستوى الشخصي، وظهر ذلك جليا فى تجربتها الشخصية مع إنجاب ابنها.

تجربة مها أبو عوف مع الإنجاب

عانت مها أبو عوف لسنوات طويلة وصلت إلى 15 عاما، من مشكلة في الإنجاب، إلا أنه لم تستسلم، إذ قالت في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي: «الإحباط مش من شخصيتي الحمد لله، أنا جربت كتير أني أخلف، وسافرت، لكن ربنا ما أرادش، فبيجيلك فترة بتقول طب خلاص مش عايز أعاند، فخلاص قولت ده اختيار ربنا».

وتابعت الفنانة الراحلة خلال حديثها: «حتى لما حصل وحملت، الدكتور قال لعزت أخويا: طبيا أختك مش المفروض تخلف، لكن هيا علمتني أن عمري ما أقول لواحدة ست أنتي عمرك ما هتعرفي تخلفي».

مخاوف تحوط الولادة

أحاطت المخاوف عملية ولادة مها أبو عوف، لابنها الوحيد «شريف»: «الدكتور لما جيت أولد، خاف يولدني طبيعي، فولدني قيصرية، وكان قايلى متمسكيش كوباية ماية، وتفضلي قاعدة في السرير، بس والله كنت بنزل وأروح وأجي، وأقول ربنا جابه مش معقول علشان يحنسني، وبعد كده يضيع مني».