في ذكرى ميلاد مها أبو عوف.. تعرف على آخر عمل فني شاركت به قبل وفاتها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مها أبو عوف الـ 66، التي رحلت عن عالمنا بداية العام الجاري، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ونعرض خلال التقرير التالي قصة آخر مسلسل صورته قبل وفاتها.

آخر أعمال مها أبو عوف مسلسل «وعد إبليس»

مسلسل «وعد إبليس» من تأليف توني جوردن، إخراج كولين توج وجرى عرضه عام 16 سبتمبر، إذ جرى تصويره قبل وفاتها، وجسدت خلال الفيلم دور والدة الفنانة عائشة بن أحمد التي جسدت دور «زينة» زوجة «إبراهيم» التي جسد دورها الفنان عمرو يوسف.

قصة مسلسل «وعد إبليس»

تدور أحداث قصة مسلسل وعد إبليس، في محاولة يائسة لإنقاذ حياة زوجته زينة، يدخل إبراهيم في تحالف مع إبليس يؤدي إلى عواقب وخيمة، ومن المقرر أن يتم التحضير للجزء الثاني من المسلسل، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن دورها في الجزء الجديد.

رحيل مها أبو عوف

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ 65، بعد صراع مع المرض لم يشعر به أحد سواها، إذ قررت أن تخفي آلامها عن الجميع.

محطات في حياة مها أبو عوف

مها أبو عوف بدأت مشوارها الفني من خلال فرقة «الفور إم» بصحبة شقيقها الراحل عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث، واستمر عمل تلك الفرقة لـ 12 عاما.

قبل أن تتحول إلى الوسط السينمائي، وتشارك بالتمثيل، وتقدم ما يزيد عن 120 عملا فنيا.