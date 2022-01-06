أسرة مها أبو عوف تكتفي بالعزاء على المقابر بسبب الإرهاق

كشف الموسيقار نبيل علي ماهر، زوج شقيقة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، عن إلغاء عزاء الراحلة بعد الإرهاق الذي عانت منه الأسرة خلال اليومين الماضيين.

أسرة مها أبو عوف تلغي العزاء

وقال نبيل ماهر في تصريح خاص لـ«الوطن»: «مفيش عزا بكرة بسبب المجهود والتعب اللي عانت منه الأسرة اليومين اللي فاتوا، واستقبلنا العزاء النهاردة في البيت على الضيق بين الأهل والمعارف فقط بعد الجنازة».

ورحلت الفنانة مها أبو عوف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ65، بعد معاناتها من مرض سرطان الرئة.

أعمال مها أبو عوف

كما شاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا وكان ابرزهم مشاركتها في ست كوم «راجل وست ستات» مع الفنان أشرف عبد الباقي، ولقاء الخميسي، فضلا عن أن أخر أعمالها خلال مشاركتها في مسلسل «قواعد الطلاق الـ45» مع الفنان حسين قهمي والفنانة داليا مصطفى.