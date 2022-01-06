أشرف زكي وريهام والإيباري يحضرون دفن مها أبو عوف بمقابر البساتين

شُيعت منذ قليل جنازة الفنانة مها أبو عوف من مقابر أسرتها بمنطقة البساتين، وحضر مراسم الدفن كل من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وأيمن عزب وأحمد الحلوانى وطارق الابياري، وريهام عبد الغفور، بينما اكتفت دنيا سمير غانم بتقديم واجب العزاء من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وفاة الفنانة مها أبو عوف

ورحلت الفنانة مها أبو عوف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65، بعد تعرضها لالتهاب رئوي حاد، نتيجة صراعها مع مرض سرطان الرئة.

عمرو دياب ينعي الفنانة الراحلة

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنانة الراحلة، وكان أخرهم الهضبة عمر و دياب الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، عبر خاصية «الاستوري» قائلا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، خالص عزائي لأسرة الفنانة العزيزة مها أبو عوف، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان».

تامر حبيب: مع السلامة يا أم ضحكة حلوة

ونشر السيناريست تامر حبيب صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على «انستجرام»، وعلق عليها قائلا: «قلبي واجعني ومش عارف أصدق.. مع السلامة يا حلوة يا أم ضحكة حلوة وكلام حلو وروح حلوة.. زعلان عشان سيبتينا بس متطمن إنك في حتة حلوة… وحشتيني من دلوقتي».

آخر أعمال مها أبو عوف

وشاركت مها أبو عوف في العديد من الأعمال الفنية التي يصل عددها إلى 130، وكان آخرها مسلسل «قواعد الطلاق الـ45» وهو من بطولة داليا مصطفى، وحسين فهمي.