تسليم تروسيكلات وماكينات خياطة لـ49 أسرة ضمن برنامج «فرصة» بالقليوبية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تسليم مشروع برنامج «فرصة»، تحت شعار «ابدأ وإحنا معاك»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم 29 تروسيكلا و20 ماكينة خياطة وسرفلة لـ49 مستفيدة، بقيمة مليون جنيه، وذلك بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها.

وتأتي الاحتفالية في إطار سعي برنامج «فرصة» الذي تتبناه نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمستفيدين من البرنامج في الالتحاق بوظيفة، أو الحصول على معدات إنتاج، ومن خلال تعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية وفتح آفاق للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى قطاع التمكين الاقتصادي، وكذلك سعي البرنامج في التواجد على الأرض بمختلف المحافظات بفرق كاملة، من مختلف الشركاء للمساهمة فى الترويج وتطوير عملية التمكين الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد غفران مدير العمليات الميدانية للبرنامج بالوزارة، وخالد عبدالعليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وعدد آخر من ممثلي الجمعيات الأهلية.

منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل

واشار محافظ القليوبية إلى أن برنامج «فرصة» يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل، والحصول على الوظائف المناسبة، استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية.