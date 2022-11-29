مرض خطير يصيب 23% من السيدات ويتسبب في طلاقهن.. أستاذ جراحة يوضح الأعراض

يعاني أكثر من 23% من السيدات في مصر من مرض خطير ويتسبب في طلاقهن، وهن لا يدرين ولا يعرفن سببه بسبب العادات والتقاليد التي تمنع التحدث في بعض الأمور الخاصة بالسيدات، هذا ما كشف عنه الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، ورئيس المؤتمر الطبي المصري العالمي لتخصصات الأوعية الدموية، مؤكدا أن هذا المرض يعرف طبيا باسم «احتقان الحوض المزمن» وأنه في حال الشعور بأعراض على السيدة التي أصيبت به يرجى التوجه فورا إلى الطبيب واستشارته.

وجاء ذلك على هامش جلسة التعريف بالمؤتمر الطبي المصري العالمي الذي سيعقد بمدينة الأقصر لتخصصات «الأوعية الدموية، القدم السكرى، جراحة القلب والصدر، والجراحة العامة» بحضور 1000 طبيب مصري وعربي وأجنبي، في الفترة من 30 نوفمبر 2022 إلى 2 ديسمبر، 2022 ويحاضر به أكثر من 150 عالما.

مرض «احتقان الحوض المزمن»

وأضاف سليمان لـ«الوطن» أن مرض «احتقان الحوض المزمن» يصيب عددا كبيرا من السيدات ولا يعلمن شيئًا عنه، نتيجة لتشابه آلامه مع ألم الدورة الشهرية، يتسبب في فساد العلاقة ما بين الزوجين ويتطور إلى الطلاق، نتيجة لنفور الزوجة من اقتراب زوجها منها، وفي ظل العادات المصرية في الريف التي تمنع على السيدات التحدث في ذلك وهو ما يزيد من آلام السيدات من جانب ودمار الأسرة من جانب آخر، مطالبا السيدات التي تشعر بمثل هذه الأعراض الذهاب فورا إلى الطبيب.

وذكر أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، أن من أسباب احتقان الحوض المزمن، تكرار الحمل والإنجاب أكثر من مرتين مما يسبب في اتساع الأوردة في منطقة الحوض والمبايض ويسبب ذلك في احتقان الحوض وخاصة عند قدوم الدورة الشهرية مما يسبب معاناة شديدة وألام للسيدة، وتجمع كميات كبيرة من الدماء في منطقة الحوض ما يسبب تلك الآلام.

أعرض الإصابة باحتقان الحوض المزمن

وأوضح أن من أعرض الإصابة باحتقان الحوض المزمن، أن تشعر السيدة بالإحباط الشديد نتيجة الألم الشديد وعدم قدرة المصابة على الحديث أو الإدلاء بمعاناتها، مضيفًا: «عندما أجرينا دراسات على السيدات اللاتي أصبن بهذا المرض فوجئنا أن نسبتهن وصلت إلى 23% من السيدات، ومعظمهن رفضن الذهاب إلى الطبيب»، مؤكدًا ضرورة توجه السيدة إلى الطبيب مباشرة فور شعورها بالآلام في تلك المنطقة، وستجد العلاج اللازم.