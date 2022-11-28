ربة منزل تنهي حياة زوجها بمساعدة شاب وتدّعي قتله على يد مجهولين بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، كواليس جريمة قتل أحد الأشخاص على يد زوجته وشريكها، عبر وضع «حبوب منومة» للزوج، إذ نفذا جريمتهما بتسديد عدة ضربات على رأس الضحية وخنقه بواسطة «شال».

تفاصيل الجريمة

البداية، كانت بإخطار تلقاه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة من العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من ربة منزل بمقتل زوجها يبلغ من العمر 45 سنة، على يد مجهولين اقتحموا شقتها وتعدوا عليها بـ الضرب وفروا هاربين، وتمّ نقل جثة الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

المتهمة وشريكها حاولا الهرب

وأمر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق، وبالبحث والتحري تبين أنَّ وراء ارتكاب الجريمة مقدمة البلاغ، زوجته البالغة من العمر 25 سنة، وعامل عمره 35 سنة.

وتمّ إلقاء القبض على الزوجة المتهمة وشريكها، وبمواجهتهما أمام العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث اعترفا بالجريمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة وشريكها 4 أيام على ذمة التحقيقات.