جريمة في الجيزة.. سائق توك توك يطعن زوجته بمنزل حماته: «مش عاوزة ترجع له»

شهدت منطقة المنيب التابعة لدائرة قسم شرطة الجيزة، واقعة مأساوية، بعدما أقدم سائق توك توك، على قتل زوجته بطعنتين في البطن، باستخدام سلاح أبيض، داخل منزل حماته، لرفضها التصالح معه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

طعنتان في ساعة شيطان

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد للعميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي، بقيام سائق توك توك بقتل زوجته بطعنتين نافذتين في البطن، بسبب خلافات بينهما، ولرفضها التصالح معه، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث الجيزة، وبرفقته النقيب محمد الماوي معاون مباحث قسم الجيزة، تبين العثور على جثمان ربة منزل مسجاة على الأرض غارقة في دمائها.

رفضت التصالح معه

دلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، أن المجني عليها كانت تقيم مع المتهم في منطقة الحوامدية، وحضرت لمنزل أسرتها منذ أيام قليلة، غاضبة، إثر خلافات مع زوجها، وفور التواصل معها لعودتها لمنزل الزوجية مرة أخرى رفضت التصالح معه، وخلال مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها في منزل والدتها بمنطقة المنيب، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنتين بالسكين في البطن، أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.