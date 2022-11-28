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مصرع سيدة في حادث تصادم على الطريق الدائري ببولاق الدكرور

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:05 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
حادث - أرشيفية

حادث - أرشيفية

لقت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، أمام سلم منطقة صفط اللبن، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ميني باص يصدم سيدة

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، يفيد مصرع ربة منزل، 56 سنة، ومقيمة بمدينة عامر، في دائرة القسم، إثر اصطدام ميني باص بها أثناء الرجوع للخلف بجانب الطريق، وفر قائد السيارة هاربا، وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مُرخصة لمكتب رحلات بالبدرشين.

السائق يسلم نفسه

وفي وقت لاحق، حضر السائق من تلقاء نفسه، وتبين أن عمره 20 سنة، ومقيم في القليوبية، وقرر أنه قائد السيارة، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

وُحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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