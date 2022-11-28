وزير المالية: مصر تصنع تاريخا جديدا بالمضي نحو الاقتصاد الرقمي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت أن تصنع تاريخًا جديدًا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية انطلاقا إلى «الجمهورية الجديدة»؛ إيمانًا بأنّ الفهم الواعي للتحول الرقمي، يتجاوز الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموي، ويمتد إلى إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتوفير البنية التشريعية الملائمة، والكوادر البشرية المؤهلة لإدارة الأنظمة المميكنة في بيئة عمل محفزة للابتكار، بما يُسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

مصر الرقمية

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، أنّ أزمة كورونا أثبتت أهمية جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»، التي أسهمت في تخفيف حدة تداعيات الجائحة، واستدامة المعاملات المالية والحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بشتى مناحى الحياة.

تطوير نظم الإدارة المصرية

وأضاف الوزير، أنّ مشروعاتنا الطموحة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية والضريبية والجمركية الأحدث عالميًا في تطوير نظم الإدارة المصرية، حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، انعكست في توفير الدعم الكامل لضمان سرعة ودقة إنجاز المشروع القومي لتحديث ورقمنة المنظومة الضريبية الذي انطلق في يناير 2019، مستهدفًا تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، للتيسير على الممولين، وتلافي ملاحظاتهم، فكما يقولون: «عندما تتكلم الأنظمة الإلكترونية.. لا مجال للحديث عن تقديرات جزافية»، وعلى هذا النحو تمتلك الدولة قدرة أكبر على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة بدمج الاقتصاد غير الرسمي؛ استيداءً لمستحقات الخزانة العامة.

وأوضح الوزير، أنّنا بدأنا بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ثم انطلقنا نحو ميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، في مسارٍ متوازٍ مع تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، التي انضم إليها نحو 135 ألف شركة، رفعت أكثر من 412 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، ويتكامل معها منظومة «الإيصال الإلكتروني» التي تلقت حتى الآن 31 مليون إيصال إلكتروني، وبذلك يكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية إلكترونيًا، ولحظيًا بين الشركات، وصولًا لمقدم الخدمة أو المستهلك النهائي، وبلغة السوق يُمكن القول إنّ دائرة النشاط الاقتصادي ستكون متكاملة ومُحكمة بشكل أكبر، خاصة مع منظومة النافذة الواحدة الجمركية الإلكترونية.

وتابع: «نمضي بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصري الذي ينمو ويكبر بمشروعات تنموية ضخمة غير مسبوقة تخلق الملايين من فرص العمل»، لافتًا إلى أنّ النجاحات المتتالية أثمرت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20% خلال العام المالي الماضي، كما نمضي بقوة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، وتحجيم الاقتصاد غير الرسمي، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارت وخلق فرص العمل.

تجربة مصر في الفاتورة الإلكترونية

وأشار الوزير، إلى أنّ مصر بدأت تستعيد ريادتها بالمنطقة، حيث طلبت دول شقيقة الاستفادة من تجربتنا الوطنية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وخلق ذراع إلكترونية قوية للدولة تعكف على تنفيذ خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، على النحو الذي تجسد في شركة «إي. فاينانس»، و«إي. تاكس»، و«إي. هيلث»، و«MTS».

وأكد معيط، أنّنا ماضون فى ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية الشهر المقبل عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث توفر المنظومة الجديدة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل.

وأوضح أنّه اعتبارًا من بداية عام 2023، سيتم الانتقال بمنظومة «Payroll» على المستوى القومى لكل قطاعات الاقتصاد القومي بما فيها فيها القطاع الخاص وقطاع الأعمال وغيرها من القطاعات، التي ستبدأ تجريبيًا على عدد من الشركات ثم إلزاميًا بصورة تدريجية على مختلف القطاعات.

قال الوزير، إنّه لا يمكن في هذا المقام، أن ننسى منظومة «GFMIS»، التي تمثل قصة نجاح مصرية خالصة، آثرنا القيام بها بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التي تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، وبالتوازي مع ذلك تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس 2018، ما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة، ونستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكتروني «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية، وبلغت قيمة المعاملات الإجمالية للإعداد المميكن لتنفيذ وإقفال وإصدار التقارير الختامية لموازنة العام المالي 2021-2022 نحو 4.5 تريليون جنيه.