«قنبلة ذات قطر صغير».. سلاح أوكرانيا الجديد لمواجهة روسيا

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اقتراحًا من شركة «بوينج» لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة، يتم تثبيتها على صواريخ، ما يسمح لـ«كييف» بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية، في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهوداً حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة.

وقالت مصادر في الصناعة، إنّ المنظومة التي اقترحتها «بوينج»، ويطلق عليها اسم «قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض»، هي واحدة من نحو 6 خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية، ويمكن تسليم هذه القنابل في وقت مبكر من ربيع عام 2023، وفقاً لما جاء في وثيقة راجعتها «رويترز» و3 أشخاص مطلعين على الخطة، وفقا لشبكة «العربية».

وتجمع المنظومة بين قنبلة جي.بي.يو-39 ذات القطر الصغير ومحرك الصواريخ إم 26 وكلاهما متوفر في المخزونات الأمريكية.

الكرملين: نرحب بعرض الفاتيكان للتفاوض للحل النزاع الأوكراني

فى المقابل، نفى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية كانت تخطط لمغادرة محطة زابوريجيا النووية، وقال تعليقاً على المعلومات التي تحدثت عن مغادرة القوات الروسية المحطة: «لا يمكن أن يكون هناك انسحاب للقوات الروسية من المحطة، لا داعي للبحث عن أي إشارات حيث لا وجود لها ولا يمكن أن تكون موجودة».

وقال الكرملين إنه يرحب بعرض الفاتيكان لتوفير منصة تفاوضية لحل النزاع الأوكراني، لكن موقف «كييف» جعل ذلك «مستحيلاً» وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وكرر البابا فرانسيس قبل 10 أيام، أن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الصراع بين البلدين، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية.