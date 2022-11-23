المستشار الألماني: نتخلص من إخفاقات سياسة الطاقة بالاعتماد على روسيا والصين

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن ألمانيا قوية بما يكفي لمواجهة الأزمة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والخروج منها أقوى بفضل نهج جديد في سياسات الطاقة والدفاع والتجارة في أكبر اقتصاد داخل أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

شولتز ألمانيا لديها القوة للسيطرة على الأزمة

وقال «شولتز»، أمام مجلس النواب «البوندستاج»، اليوم، إننا نتخلص من إخفاقات سياسة الطاقة والتجارة التي أدت بنا إلى الاعتماد على روسيا والصين، على وجه الخصوص، مضيفاً أن الاستمرار على النحو السابق لم يكن خياراً.

وقال المستشار الألماني، إن ألمانيا لديها القوة للسيطرة على الأزمة والخروج منها أقوى، مضيفاً أن حكومته ستفعل أكثر من مجرد التمسك بالوضع الراهن.

ومع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واجه الألمان ارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة بسبب انقطاع الإمدادات من روسيا.

شولتز الحكومة لن تستطع وقف ارتفاع أسعار الطاقة

وهذا الصداد، قال شولتز إن الحكومة لن تكون قادرة على وقف ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كامل من خلال الدعم، لكنها يمكن أن تخفضه إلى مستوى يمكن تحمله، وأضاف أن الحد الأقصى لأسعار الكهرباء والغاز التي ستطرحها برلين العام المقبل، سيرفع تكلفة الطاقة إلى مستوى لم يتوقعه الخبراء قبل عام 2024.

وأشار إلى أن التوسع في محطات الغاز المسال على الشبكة، تزامنًا مع التوسع المتسارع في الطاقات المتجددة بما ينعكس على تأمين مصادر الطاقة.