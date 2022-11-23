انقطاع الكهرباء في مولدوفا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن نائب رئيس الوزراء المولدافي، أندريه سبينو، اليوم، أن مولدوفا تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع، وذلك عقب استهداف القصف الروسي لمنشآت الطاقة الأوكرانية، بحسب شبكة «العربية.نت».

انقطاعات كبيرة في الكهرباء

وقال سبينو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه نتيجة الهجمات الروسية لنظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية، نشهد انقطاعات كبيرة في الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وسط مواجهة مولدوفا لمشكلات كبيرة في الطاقة جراء الأزمة الأوكرانية.

وقصفت روسيا على مدى أسابيع، محطات الطاقة والكهرباء في أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة.

الوضع في كييف «انقطاع الكهرباء والمياه»

وقال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، في وقت سابق اليوم، إن منشآت البنية التحتية في المدينة تعرضت للقصف الروسي، وحث المواطنين على البقاء في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي.

فيما أعلنت الإدارة العسكرية في المدينة، عبر تطبيق «تليجرام» أن الهجمات الروسية تسببت في تضرر مبنى سكني من طابقين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وأشار رئيس بلدية كييف إلى أنه تم انقطاع التيار الكهربائي لأسباب طارئة في أحياء معينة من العاصمة، بعد ذلك، أعلن انقطاع إمدادات المياه أيضا في المدينة.

ومن ناحية أخرى، أعلن أندريه سادوفي، رئيس بلدية «لفيف» التي تقع في غرب أوكرانيا، أن المدينة بأكملها تعاني انقطاعا في التيار الكهربائي، محذرا من احتمالية مواجهة مشكلات في إمدادات المياه.