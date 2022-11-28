تطوير 8 ميادين وتركيب 473 عمود إنارة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمنوفية

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتقديم الدعم اللازم لإنهاء كافة المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

موقف الخطة الاستثمارية

واستعرضت مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، موقف مشروعات الخطة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتي تضم 6 محاور رئيسية، وهي «قطاع الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء»، بقيمة اعتمادات مالية بلغت 531 مليونا و553 ألف جنيه، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تسريع منظومة العمل

وتابع محافظ المنوفية تنفيذ الأعمال بالخطة الاستثمارية الجديدة، ومنها قطاع رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الجديدة المستهدفة بكل مركز ومدينة على حدة، بإجمالي أطوال تزيد عن 143 كم، وشدد على تسريع منظومة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لأعمال الرصف.

كما تم مناقشة الأعمال بقطاع الكهرباء، وجار توريد وتركيب 473 عمود إنارة و105 أعمدة ديكورية بنطاق المحافظة، فضلاً عن تدعيم الوحدات المحلية بأبراج كهرباء ومحولات كهربائية وكذا إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، لتحسين مستوى جودة الخدمات بكافة الطرق وخاصة بالقرى.

دعم الوحدات المحلية

وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال المنفذة بقطاعي الكباري وتحسين البيئة، حيث أشار المحافظ إلى أنه سيتم تدعيم الوحدات المحلية بمعدات نظافة جديدة وصيانة معدات الحملات الميكانيكية لتطوير منظومة العمل وتحسين المظهر العام بالمراكز والمدن، فضلاً عن توسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء، وتطوير 5 ميادين بمنوف، و3 حدائق بشبين الكوم وتلا وبركة السبع، وإقامة سوق حضاري متعدد الطوابق بمدينة الشهداء واستكمال موقف أشمون العمومي.

تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات

من جانبه كلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لمشروعات الخطة لتسريع معدلات الأداء بها، مؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.