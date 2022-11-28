السجن المشدد 5 سنوات لشاب ابتز فتاة مقابل مبلغ مالي في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، شابًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد فتاة وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيديو بالشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

شاب يبتز فتاة بإفشاء أسرارها

ترجع أحداث القضية رقم 13469 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة فاقوس، المقيدة برقم 933 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، وكانت وقتئذ قررت جهات التحقيق إحالة المتهم «محمد أ إ ح» إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه في محضر رسمي بمركز شرطة فاقوس، لتهديده المدعو «ر.ع.إ.ح» الطالبة بالثانوي العام من محافظة المنوفية، بإفشاء معلوماتها الخاصة والسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مالي للتراجع عن فعلته.

السجن المشدد 5 سنوات

وجرى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق وجرى التحقيقات معه في سرايا النيابة، وصدر الحكم السابق عليه من هيئة محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسجن المشدد 5 سنوات؛ نظرا لابتزازه الفتاة بمقاطع فيديو خاصة بها وصورا شخصية مستخدما إياهم في تخويفها والا تدفع مبلغا ماليا له.