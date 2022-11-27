توريد 50 ألفا و244 طن أرز لمناطق تجميع المحصول في الشرقية 

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 50244 طنا و94 كيلو أرز إلى 58 موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن محصول الأرز الشعير يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية لما يحققه من عائد اقتصادي.

تنظيم التعامل على محصول الأرز الشعير

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 50224 طنا و949 كيلو أرز في 58 موقعا تجميعيا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا، مناشداً المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة، وذلك تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.