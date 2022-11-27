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«حياة كريمة» لـ«قناة الحياة»: 10 مليارات جنيه تكلفة مشروعاتنا في الشرقية

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شريف سليمان
08:51 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور سعيد عباس منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الشرقية، إنّه سيتم العمل على تطوير 5 مراكز بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية، وذلك بنفس كفاءة المشروعات التي تم تنفيذها في مركز الحسينية في المرحلة الأولى.

وأضاف عباس خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى تخطت الـ70%، والتكلفة تخطت الـ10 مليارات جنيه لمشروعات المرحلة الأولى، ومخصصات حياة كريمة أضعاف ما كان يتم تخصيصه للمحافظة».

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