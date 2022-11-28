آخر كلمات طالب في «علوم أزهر أسيوط» قبل وفاته.. الموت لا يأتي متأخرا

«الموت لا يأتي متأخرا أبدا»، كانت هذه آخر كلمات دونها محمد رضا، الطالب بكلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط، على صورته التي نشرها بـ«فيسبوك»، وكأنه يشعر باقتراب أجله، حيث توفي أثناء استقلال أحد القطارات المتوجهة من محافظة الشرقية إلى أسيوط، لاستكمال دراسته.

حالة من الحزن بين الطلاب

وسيطرت حالة من الحزن على طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، لوفاة محمد رضا، الطالب بالفرقة الثانية بقسم الكيمياء، والذي كان يتسم بالأخلاق الرفيعة والمعاملة الطيبة مع الجميع، وكان يستعد لأداء الامتحانات، إلا أنه فارق الحياة بأحد القطارات أثناء توقفه في محطة سكة حديد المنيا.

وقال محمود كاظم، أحد زملاء الطالب الراحل، «إن زميلنا كان يتمتع بالحب والمعاملة الطيبة والحسنة، وأصبحنا كل فترة نودع شابا، لعل الناس تتعظ ونعيد حسابتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويرزقه الفردوس الأعلى ويلهم أهله الصبر والسلوان، وربنا يحسن خاتمتنا».

وفاة طالب بكلية الطب ساجدا

وكانت جامعة أسيوط شهدت منذ أيام، وفاة محمد أحمد الشرقاوي، الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، داخل مسكنه في منطقة تقسيم الحقوقيين بحي شرق أسيوط، وعثر عليه في وضعية السجود.