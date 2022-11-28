بروتوكول بين جامعتي حلوان و«الجلالة الأهلية» لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الاثنين، والدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة بروتوكول تعاون مشترك.

وقدم رئيس جامعة حلوان الشكر لفريق الجلالة، الذين تحملوا البدايات ودعموا إنشاء جامعة لبناء مدينة وهو فكر عالمي يحتاج لجهد كبير وهو فكر استراتيجي للدولة من أجل التعمير والبناء والتوسع وتعميق الانتماء القومي.

وأكد «قنديل»، أن جامعة حلوان فريدة بتخصصاتها في العديد من المجالات، ونحن ندعم بقوة للمساهمة في التنمية وتخريج طلاب قادرين على حمل الراية، داعيا إلى أن يكون هناك تلاحم وترابطا بين الجامعات لتبادل الخبرات، للتأكيد على مفهوم الوعي القومي ولابد أن يعلم أبنائنا أن كل ذلك من أجلهم لبناء مستقبلهم.

فتح آفاق جديدة في مصر والشرق الأوسط

من جانبه، أشار الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، إننا حريصون على التعاون مع كافة الجامعات على المستوى المحلى والدولي في مصر والعالم، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالتعليم بصورة غير مسبوقة، وزاد عدد الجامعات، ونحن نسعى لفتح آفاق جديدة في مصر والشرق الأوسط، وذلك سيكون له انعكاس ومردود على العملية التعليمية ونحن نسعد بالتعاون مع جامعة حلوان و ندعوكم لزيارة قريبة لجامعة الجلالة.

يشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيه المعاونة، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا).البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذلك المشروعات البحثية المشتركة، وتقديم الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبية (التخطيط – التنفيذ- المشاركة)، إقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

جولة تفقدية بمجمع الفنون

وعقب توقيع البروتوكول تم إجراء زيارة تفقدية لمجمع الفنون والثقافة وتم عرض نبذة عن المجمع، الذي يضم مبنى للعروض الفنية يشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسارح في مصر بعدد 1404 مقاعد، كما تضم القاعة خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع.

ويحتوى المبنى أيضا على 6 قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية والعروض المتحفية، ومكتبة فنية وموسيقية، وقد تم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات ومصعد هيدروليكي، ويسمح المجمع بإقامة مؤتمرات يصل عدد المشاركين فيها إلى 2000 مشارك، كما يمكن عمل حفلات موسيقية وأوبريتات ومسرحيات ضخمة وعروض رياضية وتقديم كل ما هو تحت مظلة الثقافة والفنون، ليكون منارة للفكر و الإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.