رئيس «الجلالة»: لدينا جامعة لكل مليون مواطن وفقا للنظم العالمية

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للاتفاقيات والعلاقات الدولية، إن رؤية مصر 2030 تهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمقاييس العالمية تنص على أنه يجب أن تكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، وفي عام 2014 كان لدينا 56 جامعة وفي 2022 أصبحنا 110 ملايين مواطن، وفي أقل من 6 سنوات أصبح لدينا أكثر من 100 جامعة في مصر.

زيادة الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة

وأوضح «الشناوي» خلال استضافته ببرنامج «كلام تاني» مع الإعلامية نشوى الشريف، والمذاع على تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تمت زيادة الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة بالإضافة لأكثر من 20 جامعة أهلية و27 جامعة خاصة و10 جامعات تكنولوجية إضافة للجامعات الأجنبية وأفرع الجامعات الدولية.

الجامعات أنشئت بتوسع جغرافي على مستوي الجمهورية

وأشار الدكتور محمد الشناوي، إلى أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تفتح 12 جامعة أهلية و7 جامعات تكنولوجية في عام واحد، لافتا إلى أن الجامعات أنشئت بتوسع جغرافي على مستوي الجمهورية مع تنوع البرامج الدراسية لوضع رؤية للتعليم العالي المصري تغطي الـ30 سنة القادمة.

منح دراسية للمتفوقين في الجامعات الأهلية

وأكد رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعات الأهلية أنشئت لتحقيق التوازن بين الجامعات الحكومية والخاصة من حيث جودة الدراسة وتكلفة البرامج الدراسية وأنواعها، لافتا إلى أن الدولة تسهم في مصروفات الجامعات الأهلية من خلال منح دراسية أبرزها منح كاملة مجانا لـ300 طالب الأوائل في الثانوية العامة وخصم 50% لكل من حصل على 92%علمي علوم و90% علمي رياضة وأكتر من 87% للأدبي، بالإضافة للحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولات عالمية.