برامج جامعة الجلالة الدولية لعام 2022.. التقديم مفتوح حتى نهاية سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار قبول الطلاب بجامعة الجلالة الدولية ضمن الجامعات الأهلية الأربعة التي تشمل «الجلالة والمنصورة والعلمين والملك سلمان» حتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي أو العام السابق بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.

وكشف الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الدولية لـ«الوطن»، أن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتطرح مجموعة متميزة من البرامج البينية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

ترصد «الوطن» في السطور التالية برامج جامعة الجلالة الدولية

مجال العلوم الهندسية

- برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية.

- برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة.

- برنامج هندسة المواد والتصنيع.

- برنامج هندسة كهربائية «الحصول على شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة».

مجال هندسة الحاسبات

- برنامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات «النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني».

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال علوم الحاسبات

- برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

- برنامج علوم الحاسب ويشمل مسارات «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات».

- برنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

- برنامج هندسة البرمجيات «الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة».

مجال العلوم الأساسية المُتقدمة

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- برنامج جيولوجيا البترول والتعدين.

- برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

- برنامج تكنولوجيا المُختبرات الطبية.

- برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان.

مجال العلوم الصيدلية

- برنامج الصيدلة الإكلينيكية «Pharm - D».

مجال التمريض

- برنامج علوم التمريض.

مجال العلوم الإدارية والأعمال

- برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية.

- برنامج اللوجيستيات وسلاسل الإمداد ويتم منح شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة في برامج «التسويق، إدارة الأعمال، نظم معلومات».

مجال اللغات التطبيقية

- برنامج اللغة اليابانية.

مجال الإنتاج الإعلامي

- برنامج الإنتاج الإعلاني والإنتاج التلفزيوني.

مجال السياحة والضيافة

- برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

مجال الفنون والتصميم

- برنامج العمارة الداخلية.

- برنامج تصميم المنسوجات والملابس.

- برنامج تصميم جرافيك.