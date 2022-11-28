إجراء 28 ألف جراحة عيون بسوهاج ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، إجراء 28 ألف عملية عيون بمدن ومراكز المحافظة، خلال نوفمبر الداري، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم.

جاء ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج، وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

دعم التضامن للمجتمع المدني

وأكد رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتًا إلى أن عمليات العيون تتم في أكبر المراكز الطبية المتخصصة والعالية الجودة والتي تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة سوهاج وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى مراكز المحافظة.

4 قوافل طبية شهرية بسوهاج

كما أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه يتم تنظيم شهريا ما لا يقل عن 4 قوافل شهرية، وأن القافلة الواحدة تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وأضاف مدير الجمعية، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.