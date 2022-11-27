التحالف الوطني التنموي يطلق المرحلة الثامنة من قوافل «ستر وعافية» بالدقهلية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثامنة من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية «أوليلة» التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.

رؤية مصر 2030

يأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر للاطمئنان على المواطنين، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، إضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الانجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

التمكين الاقتصادي

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين، ضمن حملة «دفا الشتاء» من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

كما تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات، والمساعدة في إقامة مشروعات أخر.

وشارك في القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف، وهي (جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة بهية - جمعية رسالة - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي - مصر الخير)، بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار «ستر وعافية 1» وذلك بقرية أولاد عليوة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت القافلة الثانية بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت القافلة الثالثة أهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وحلت القافلة الرابعة بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ووصلت القافلة الخامسة لقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، أما القافلة السادسة فخدمت أهالي قري غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ووصلت السابعة لقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.