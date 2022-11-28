«التحالف الوطني»: قاعدة البيانات منعت الازدواجية وزادت أعداد المستفيدين

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فكرة وليدة فبراير 2022، حيث تم توقيع ميثاق التحالف بين 24 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى 27 محافظة، ويهدف هذا التحالف إلى المشاركة بين مختلف المؤسسات، ليكون لكل مؤسسة تخصصات محددة لكي نكمل بعضنا البعض ونصل إلى الفئات المستحقة على مستوى الجمهورية.

نعمل على بناء قاعدة بيانات قوية

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني يهدف إلى إزالة الازدواجية في الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات والجمعيات لنفس الأشخاص، ونعمل على بناء قاعدة بيانات قوية بالتعاون مع الرقابة الإدارية بين تلك المؤسسات لتعتمد عليها في المبادرات المتتالية والقوافل التي ينظمها أعضاء التحالف بشكل مستمر.

وتابع، أنه يوجد مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر وتابعة لجمعية الأورمان، مشيرًا إلى أن تلك المستشفيات تعمل بشكل منفرد ولكن تخدم منطقة كبيرة للغاية من جنوب مصر، مضيفًا أن لدينا مجموعة قوافل متتالية ومنتظمة في جميع المحافظات وتشمل جميع التخصصات سواء كانت طبية أو مساعدات مالية أو مساعدات عينية، كما أن كل مؤسسة تكون ناجحة في الملف المختصة فيه لذلك فنحن نكمل بعض في الأنشطة والأماكن المختلفة.

أهمية قاعدة البيانات

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن قاعدة البيانات وفرت الكثير من الوقت والجهد ومنعب الازدواجية وتُساعدنا على زيادة عدد المستفيدين، متابعًا: «في ناس بتاخد من جميعة واتنين وخمسة، وناس تانية مبتعرفش توصل لنا».