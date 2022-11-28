الموقع الرسمي للكنيسة ينشر كتابا جديدا للبابا تواضروس «أون لاين»

نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، كتابًا جديدًا البابا تواضروس الثاني، بعنوان "وَإِلَى أَقْصَى الْمَسْكُونَةِ كلمَاتُهُمْ"، يحوي مختارات من الخطابات التي ألقاها في المحافل العامة، سواء التي شارك فيها قداسته أو خلال الاستقبالات التي شهدها المقر البابوي أو المناسبات التي شارك فيها قداسة البابا خلال زياراته خارج مصر.

نشاط البابا خلال 10 سنوات

ويأتي في افتتاحية الكتاب مقدمة بقلم البابا تواضروس الثاني، ثم مراسم تجليس البابا في نوفمبر 2012، ويتابع بعد ذلك الكتاب الزيارات التي قام بها البابا أو التي استقبالها خلال 10 سنوات منذ جلوسه.

كتاب «سنوات من المحبة لله والوطن»

ويعد هذا الكتاب الثاني الذي يصدره البابا تواضروس خلال فترة قصيرة، كتاب «سنوات من المحبة لله والوطن».. كتاب يحمل شهادات تاريخية ورؤية وطنية لقداسة بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي يحكي فيه جانبًا من حياته حتى أصبح بابا للكنيسة، ويروي رؤيته للسنوات العشر الأصعب في تاريخ مصر الحديث، منذ أن أصبح بابا للكنيسة حتى الآن.