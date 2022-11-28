الجزائر وتونس تعتزمان تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة المشروعات المشتركة

جددت الجزائر وتونس عزمهما تنشيط آليات التعاون الثنائي، ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة، وتعزيز التبادل الاقتصادي، لا سيما خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

زيارة رئيسة وزراء تونس إلى الجزائر

جاء ذلك خلال المحادثات، التي جمعت رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، اليوم الاثنين بمقر الحكومة الجزائرية بالعاصمة، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن التي وصلت إلى الجزائر، في وقت سابق من اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

عمق العلاقات بين الأخوة

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، سمحت المحادثات بالإشادة بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الرئيس التونسي قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة.