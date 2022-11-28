رئيس «القومي للمرأة»: لا بد من وجود استراتيجية واضحة للمناهج التعليمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاقتراح المقدم بشأن صورة المرأة في المناهج التعليمية، وذلك بحضور الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد علي البدري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، والنائبة الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، والنائب ناجح جلال أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة التعليم بالمجلس، وبحضور ممثلي من الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.

المرأة المصرية الدرع الحامي للوطن

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بمناقشة موضوع صورة المرأة في المناهج التعليمية بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن مجلس الشيوخ يولي اهتماما كبيرا بدعم وتمكين المرأة، مشيدة بدعم القيادة السياسية لكل الجهات لتمكن المرأة إيمانا منها بقدراتها وكفاءتها؛ فالمرأة المصرية الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للمجتمع.

كما أكدت مرسي، في كلمتها، أهمية تطوير المناهج التعليمية، وأهمية وجود استراتيجية واضحة لكل المناهج التعليمية والتعليم الفني والتعليم العالي، والعمل على تعريف الفتيات بالمهن المستقبلية المتاحة لهن.

نشر التوعية بين النشء

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن نسبة مساهمة المرأة بلغت في البحث العلمي 43%، وبراءات الاختراع للسيدات بنسبة 31%، مثمنة جهود وزارة التربية والتعليم في السعي لتطوير المناهج التعليمية.