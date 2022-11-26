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مايا مرسي لـ إيمان الحصري: لدينا حاليا إرادة سياسية لحماية المرأة من العنف

كتب:

شريف سليمان
10:14 م | السبت 26 نوفمبر 2022
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي، إن هناك إرادة سياسية لحماية المرأة، التي تنطلق من الدستور الذي أقر لأول مرة في تاريخ مصر أن الدولة تكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف، كما أن خطابات الرئيس السيسي لا تخلو من أن حماية المرأة من العنف واجب وطني.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «توجد مؤسسات أخرى يجب أن تلعب دورا كبيرًا في هذا الأمر، مثل المدرسة والأسرة، وأن يتم تربية الأبناء على عدم الاعتداء على البنات واحترامهن، كما أن الزوج لا يجب أن يضرب الزوجة».

وتابعت: «واحدة من كل 3 سيدات على مستوى العالم تتعرض للعنف، وبالتالي يجب أن يحمي المرأة من العنف، وأتمنى أن نحتفل من انتهاء العنف ضد المرأة في مصر والعالم كله، وبخاصة أن الجيل الجديد يرفض كل حالات وأشكال العنف ضد المرأة".

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بقلم شريف سليمان