مايا مرسي لـ إيمان الحصري: الختان ليس من الدين.. وانخفض من 56% إلى 27%

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أكثر ما يقلقها في قضايا العنف ضد المرأة هو انقسام آراء المجتمع بضرورة حصولها على حقوقها، مشددة على أن مصر لديها واحدة من أفضل الأنظمة القانونية في العالم، ولكن يجب رفع الوعي في هذا الصدد.

وأضافت مرسي خلال مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «أكثر من قانون وتعديل على الختان خفض الختان من 56% في عام 2014 إلى 27%، وبالتالي فإن هذا أمر جيد للغاية، فالختان ليس من الدين بأي شكل من الأشكال، وانخفاض نسبته بهذه النسبة أمر جيد للغاية».

وتابعت: «نطلب من صناع الدراما والأعمال الفنية التوعية بمثل هذه القضية المهمة، فالمسلسلات والأعمال الفنية يمكنها تغيير وجهة نظر مجتمع».