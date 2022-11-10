مايا مرسي: عرض 5 آلاف قطعة للبيع في جناح «القومي للمرأة» بـCOP27

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس يعمل في أكثر من محور ضمن قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مثل المحور الخاص بالمنطقة الخضراء حيث يعرض معرض المجلس منتجات من محافظات مصر كافة بواقع 42 عارضة، وهي منتجات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروع تنمية الأسرة، ومشروع الهجرة غير الشرعية، بوجود 5 آلاف قطعة تروج لمنتجات مصرية.

مايا مرسي: نشارك في جلسات يوم المرأة بوجود قيادات نسائية

وأضافت «مرسي»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد، قائلة: «نشارك في جلسات يوم المرأة بوجود قيادات نسائية تتحدث عن قصصها، ووفرنا توعية ومصممين وخبراء في الألوان والمنتجات، حتى يتم إنتاج منتجات تباع في COP27 وتنافس على المستوى العالمي».

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «هناك منتجات مختلفة، بالإضافة إلى ورش عمل تنمية الأسرة، حيث بدأت السيدات في تعلم وإنتاج شنط صديقة للبيئة، وهي بمثابة أبواب رزق جديدة للسيدات».

«مرسي»: الرئيس وجه بدعم دول العالم المتضررة من المناخ

وأشارت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته على أهمية تنفيذ ما جاء بقمة COP27، وأن تدعم كل دول العالم بجوار الدول التي تضررت من التغيرات المناخية، موضحة أن أكثر الفئات المجتمعية تأثرا بما يحدث في ملف تغير المناخ هي المرأة والطفل وكبار السن.