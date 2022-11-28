الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم: 2.3 تريليون دولار حجم تجارة الإخوان في العالم

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس حصل على نسخة من تحقيقات السلطات الفرنسية مع 21 قيادة إخوانية متهمة بالفساد وغسيل الأموال.

تجارة الحلال

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «حجم تجارة الإخوان في العالم وصلت لـ2.3 تريليون دولار، وفي أمريكا متوقع أن ينمو هذا الحجم لـ750 مليون دولار بحلال 2025».

اتحاد جمعيات مسلمي فرنسا

وتابعت: «بحثت باحثة فرنسية من أصل لبناني عن الجمعيات الوهمية في فرنسا، وكشفت فساد مالي كبير يحدث داخل هذه الجمعيات، حيث دخلت على موقع اتحاد جمعيات مسلمي فرنسا ووجدت 200 جمعية خيرية، لكنها لم تحصل داخل الموقع سوى على 59 جمعية، ووجدت أنهم كتبوا على الموقع عبارة (لمعرفة باقي القائمة تواصلوا معنا) وعندما تواصلت معهم لمعرفة باقي الأسماء أخطرت أن هذه القائمة سرية، فأخذت القائمة المعلنة من الـ59 جمعية ولم تجد مقر لنشاط فعلي على الأرض سوى لـ10 جمعيات فقط على الرغم من تلقيهم تمويلات للجمعيات المعلنة وغير المعلنة بالإضافة إلى ملف بناء المساجد الذي تؤخذ تمويلات على أساسه ولا تبنى».