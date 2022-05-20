«كلام في السياسة» يبرز أهمية الحوار الوطني «الفرصة الأخيرة»

استضاف برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، كوكبة من الكتاب ورجال الأعمال للحديث عن أهمية الحوار السياسي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية في مصر.

فرصة أخيرة للأحزاب

قال الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الفرصة الأخيرة للأحزاب السياسية للحوار، لافتا إلى أن مصر بها 104 أحزاب ولكن تأثيرهم ضعيف وهذا الأحزاب يجب أن تستغل الفرصة المطروحة أمامها لبناء شرعيتها في الواقع السياسي.

فرصة جادة للأحزاب

وأضاف «السعيد» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الصحفي الإعلامي أحمد الطاهري، أن المواطن عازف عن الأحزاب بسبب قلة الثقة فيها ولكن حاليا أمام الأحزاب فرصة أخيرة لتجديد دماءها والتغلب على أزماتها والتواصل مع الشارع مرة أخرى، وهناك فرصة لإطلاق تجربة حزبية رائدة، لأن كل ثورة حدثت في مصر تركت أثرا إيجابيا على الأحزاب وثورة 30 يونيو قادرة على إطلاق تجربة سياسية للأحزاب التي ستقدم رؤى جيدة بتوصيات قابلة للتطبيق حتى لا تكون مجرد كيانات هامشية وعائلية من أجل سد الفراغ بين القوى المجتمعية المختلفة وحينها سيكون هناك حراك سياسي صحيح يتوازى مع المسار الاقتصادي، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة تؤمن بالتخطيط والجدية.

تعاون الخاص مع الحكومة

من جانبه أوضح علاء عز، وكيل اتحاد عام الغرف التجارية، إنه تم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتثبيت الأسعار وهذا الأمر له دلالة قوية على الاقتصاد المصري في ظل محاولة الدولة تخفيف العبء على المواطن.

فكرة اتحاد الصناعات الصغيرة

بدوره أشار المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه أسس كيان من أجل تمثيل الأشخاص المستثمرين، الذين ليس لهم تمثيل من أجل العمل على تطوير الاقتصاد المصري من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.