«كلام في السياسة» يسلط الضوء على صناعة السينما والدراما بمصر

سلط برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في حلقة أمس الجمعة، على صناعة السينما والدراما في مصر.

منتج: صناعة السينما أصبحت تتطور بشكل سريع جدا

قال المنتج تامر مرتضى، رئيس شركة «أرونا» للإنتاج الفني، إن المخرج في بعض الأحيان يرغب في التفكير بشكل منفتح أكثر، والدور الذي قدمته النقابة الفترة الماضية دفع لبحث شركات الإنتاج عن ممثلين داخل النقابة، وبالتالي مشكلة عدم الاستعانة بممثلين داخل النقابة بالأعمال الفنية في طريقها للحل.

وأضاف «مرتضى» أن صناعة السينما والدراما في مصر صناعة مهمة للغاية وتحتاج لممثلين أقوياء وتطور بشكل سريع، «فيلم زي صعيدي في الجامعة الأمريكية طلع جيل لحد دلوقتي هما التوب، وده محصلش بشكل حقيقي، ومستنيين أكتر».

غرام: السوشيال ميديا مبقاش يخليني أشتغل

وكشفت الفنانة الشابة غرام سعد، عن سبب عدم مشاركتها بشكل مستمر في الأعمال الدرامية، قائلة: «مش بشتغل عشان بقى فيه سوشيال ميديا فيه حد ممكن يدفع ويشتري 4 مليون فولو فيجيب أرباح، أنا مثلا معرفش أعمل ده وصعب».

وأوضحت أنها دخلت الوسط الفني ليس بسبب الشهرة الواسعة أو جمع أموال، «أنا داخلة الفن عشان أطير، داخلة لأن حياة واحدة لا تكفيني، مش عاوزة أبقى أنا بس، وببقى سعيدة لما أعيش في كذا شخصية، والفنان لا يقل أهمية عن أي حد بيخدم وطنه عن الدكتور أو الجندي اللي بيدافع عن أرضه».

فنان مسرحي: أطالب أنا وجيلي إنسانيتنا ودعمنا

من جانبه طالب الفنان المسرحي رامي نادر، بدعم الفنانين النقابيين والمواهب الشابة، «احنا مش طالبين غير إنسانيتنا ودعمنا، أنا معايا بكالوريوس تجارة وبعد كده آداب مسرح تمثيل، بس معرفتش أشتغل غير التمثيل والإخراج، اشتغلت فوق الـ 85 مسرحية».