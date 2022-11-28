تفاصيل مسابقة الموظف المثالي 2022 من وزارة الأوقاف وشروط الاختيار

«الموظف المثالي 2022» اسم المسابقة الجديدة التي أطلقتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، إذ تقدم كل مديرية ملفا بأفضل 3 موظفين بها يتضمن السيرة الذاتية والجهد المبذول وأهم الإنجازات لكل منهم.

مسابقة الموظف المثالي

وتأتي مسابقة الموظف المثالي 2022، في إطار التشجيع المستمر للعاملين بالأوقاف من المتميزين علميًّا ومهنيًّا وإداريًّا.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه يجرى ترتيب ملفات الموظفين في مسابقة الموظف المثالي 2023، حسب الكفاءة ومنح كل منهم درجة تقديرية من مائة مع صورتين شخصيتين للموظف أو الموظفة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مسابقة الموظف المثالي 2022، تشمل جميع المهندسين والمحاسبين والقانونيين والإداريين على اختلاف درجاتهم الوظيفية كتابية أو فنية أو غيرها، وكذلك ملفًا بأفضل ثلاثة أئمة أداء في المديرية للعام نفسه مشفوعًا بمبررات الترشيح.

موعد تسليم الترشيحات

وأشارت الأوقاف إلى أنه يتسلم الترشيحات بمكتب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.

وفي سياق متصل، وفي إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، واهتمامًا منها بدور المرأة في بناء المجتمع، أطلقت وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة: «نساء مؤمنات».

وتهدف مسابقة الأوقاف إلى إلقاء الضوء على جانب من حياة زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أمهات المؤمنين، وبناته (صلى الله عليه وسلم) رضوان الله تعالى عنهن، والصحابيات الكريمات (رضي الله عنهن) ممن عاصرن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان لهن دور بارز في الحياة وخدمة المجتمع. وهي عبارة عن ثلاثين سؤالًا ولها جائزتان يوميًّا، قيمة كل جائزة منهما (500 جنيه).

وحددت وزارة الأوقاف الجوائز اليومية، تشمل الجائزة الأولى: للطلاب بالتعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه)، وستكون المشاركة في الجائزة الثانية مفتوحة للجميع، بالإضافة إلى جائزتين شرفيتين أو أكثر يوميًّا للمشاركين من الدول العربية أو المصريين المقيمين بالخارج تعلن أسماؤهما في إذاعة القرآن الكريم.

ولفتت الوزارة إلى الجوائز الخاصة في نهاية المسابقة ستكون 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للأكثر مشاركة و5 جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.