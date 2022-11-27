لأول مرة.. «الأوقاف» تطلق مسابقة المسجد المثالي لعام 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة المسجد المثالي لهذا العام 2022م، في ظل الأنشطة الدعوية المكثفة وغير المسبوقة التي أطلقتها الوزارة خلال العام الجاري.

ووفقا لبيان وزارة الأوقاف، يقدم إمام المسجد الراغب في المشاركة ملفًا مصورًا عن أهم الأعمال التي أقيمت بالمسجد، ودوره الدعوي والمجتمعي ومدى إسهامه في مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام وفي خدمة المجتمع، والأنشطة الدعوية والتثقيفية التي أقيمت بالمسجد، وحالة الصيانة والنظافة بالمسجد.

كل مديرية ترشح أفضل 10 مساجد

وتشكل لجنة بكل مديرية برئاسة مدير المديرية بالأوقاف لترفع كل مديرية (أ) ملفًا بأفضل عشرة مساجد بها، وكل مديرية (ب) ملفًا بأفضل خمسة مساجد بها لرئيس القطاع الديني.

كما تشكل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لاختيار أفضل المساجد المثالية وصولا إلى المسجد المثالي، علمًا بأن المسابقة والمكافأة ستشمل أكثر من مسجد سواء على مستوى الجمهورية أم على مستوى المديريات مع إثابات مجزية لجميع القائمين على المساجد الفائزة في المسابقة، وللمديرية التي تقدم أفضل عدد من المساجد المثالية.