«الأوقاف» تفتتح 46 مسجدا جديدا الجمعة المقبل
كتب:
إسراء سليمان
12:07 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022
مسجد جديد بالفيوم
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 46 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة، 2 ديسمبر 2022، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2022 حتى تاريخه 430 مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة.
يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. سيدي ناصر – كوم أشفين - قليوب
2. الرفاعي – برقطا – كفر شكر
مديرية أوقاف أسيوط
3. الفتح – بني مجد - منفلوط
4. الكداريك – البداري
5. الإخلاص – القصير – القوصية
6. الطيبة – أم القصور - منفلوط
مديرية أوقاف الفيوم
7. عبد الله زيدان - سنورس
8. محمد مشرف - إطسا
9. الفتح – عزبة سليم رشدي – العدوة – مركز الفيوم
10. أحمد عيد – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف الإسكندرية
11. الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان
مديرية أوقاف المنوفية
12. البحري – إبشادي – الشهداء
مديرية أوقاف الدقهلية
13. الكبير – كفر الدوار – الشناوي - شربين
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا
مديرية أوقاف بني سويف
15. الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى
16. العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية
17. إبراهيم العوضي – الهداهدة – ميت العز - فاقوس
18. السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق
19. الشرقاوي – العلاقمة – ههيا
20. الرحمن – كفر بغدادي - بلبيس
مديرية أوقاف المنيا
21. الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس
22. التوحيد – بني موسى – أبو قرقاص
23. الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبي – منقطين - سمالوط
24. مبارك – دمشاو هاشم
25. محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية ( باشكاتب)
مديرية أوقاف البحيرة
26. سليمان حلمي – حفص - دمنهور
27. مقبول حسن قمحة - الدلنجات
28. نجع العجيني – البستان - الدلنجات
29. ظفيل البحري - الدلنجات
30. عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود
31. سرحان بالجزيرة – أبو حمص
32. يوسف شعلة – كفر الدوار
33. أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو
34. صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادي النطرون
35. صبري عامر – عزبة عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود
36. الحمدية الشرقي – البرنوجي - دمنهور
37. بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير
38. العش - قرية العش - رشيد
39. الصاوي – كوم البركة – كفر الدوار
40. يوسف العسكري – مركز ايتاي البارود
41. عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص
42. الشريف - حفص - دمنهور
43. عزبة ماضي – النخلة البحرية - أبو حمص
44. أبو حبور – البوطة - حوش عيسى
45. البراوي – الحماد - مركز رشيد
46. حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية