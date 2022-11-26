انطلاق فعاليات الفوج الخامس لتدريب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان بـ5 محافظات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فعاليات الفوج الخامس من سلسلة المعسكرات التدريبية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بمحافظات «مطروح وجنوب سيناء والفيوم والشرقية ودمياط»، لتدريب المتطوعين من الشباب والفتيات على المشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات التي سيتم تنفيذها بالمدارس على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان.

تأهيل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين

وتستهدف المعسكرات التدريبية تأهيل 1000 شاب وفتاة، من المتطوعين طوال فترة فعاليات كل المعسكرات من إجمالي عدد المتطوعين والبالغ عددهم 32 ألف متطوع على مستوى كافة محافظة الجمهورية، ويتم تدريبهم على مفهوم استراتيجية العصف الذهني التي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية، من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات،

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المعسكرات التدريبية تهدف إلى زيادة القدرات المعرفية والمهارية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية للبدء للمشاركة في تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لحماية طلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية من الوقوع في براثن الإدمان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختيار أفضل الكوادر من المتطوعين لمشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية بالمدارس

التقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمتطوعين المشاركين في فعاليات الفوج الخامس من سلسلة المعسكرات التدريبية، مؤكدا أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر من المتطوعين لمشاركتهم فى تنفيذ البرامج التوعوية بالمدارس .

تتضمن المعسكرات التدريبية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة من المحاضرات وورش عمل لتدريب المتطوعين وتزويدهم بالمعلومات حول أبرز أنواع المواد المخدرة وتأثيرها خاصة المخدرات التخليقية مثل «الشابو والاستروكس»، وتدريب المتطوعين على كيفية استخدام المكون المرئي في توعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات.