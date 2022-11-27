«مكافحة الإدمان» يسلّم قروضا بـ5.8 مليون جنيه للمتعافين من المخدرات

سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة، شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة لمساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، مثل مشروعات «محل ملابس، وورشة نجارة» وغيرها، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

مبادرة لإنشاء مشروعات صغيرة

ووجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، نحو 5 ملايين و790 ألف جنيه حتى الآن.

تدريب 9600 متعافي من الإدمان على حرف مهنية

كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن 16023 على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، مثل «صيانة أجهزة التبريد والتكييف»، وتدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية، مثل أعمال النجارة والموبيليا، ضمن برنامج العلاج بالعمل، حيث جرى تدريب نحو 9600 متعافي من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.