الحزن يسيطر على أهالي فاقوس بالشرقية أثناء تشييع جثمان طالب «علوم أسيوط»

شيع أهالي عزبة الإصلاح 30 التابعة لكفر الأشرم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان محمد رضا الدماصي، طالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم بجامعة أسيوط، والذي توفي اليوم إثر إصابته بسكتة قلبية داخل قطار في محطة السكة الحديد بالمنيا، أثناء ذهابه إلى إلى الكلية لأداء امتحان.

تشييع جنازة طالب علوم أسيوط بمسقط رأسه

شارك في تشييع الجنازة طالب جامعة أسيوط عدد كبير من أهالي القرية، وسط حالة من الحزن انتابت الجميع، في مشهد عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي عُرف عنه السمعة الحسنة ودماثة الخلق.

تفاصيل وفاة الطالب الراحل داخل القطار بالمنيا

وقال محمد السيد، أحد أهالي قرية الإصلاح في مركز فاقوس، إن الشاب الراحل كان متوجها إلى جامعة أسيوط لأداء الامتحان بكلية العلوم، وأثناء تواجده داخل القطار شعر بألم مفاجئ أثناء وجوده بمحطة السكة الحديد بمحافظة المنيا، وحاول الركاب إسعافه ونقله إلى المستشفى ولكنة لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم إخطار الجهات الأمنية التي نقلت الجثمان إلى أحد المستشفيات، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن، لافتا أن أفراد أسرته وعدد من أهالي القرية توجهوا إلى المنيا لاصطحاب الجثمان، وعادوا به لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وتحول حسابات أبناء القرية على «فيسبوك» إلى «دفاتر عزاء» تعبيرا عن حزنهم على وفاة الشاب الراحل، مشيرين إلى أنه كان محبا للخير ويحرص على مساعدة الآخرين، وكان رحيما بالحيوانات حتى أنه يتشرى طعاما للقطط من مصروفه الخاص.