وفاة طالب «علوم أسيوط» في القطار قبل أداء الامتحان.. وأصدقاؤه ينعونه

حالة من الحزن سيطرت على طلاب كلية العلوم في جامعة الأزهر فرع أسيوط، بعدما توفي «محمد رضا» الطالب بالفرقة الثانية بشعبة الكيمياء، داخل القطار في محطة المنيا أثناء قدومه إلى الجامعة بمحافظة أسيوط.

زملاء الطالب ينعونه

قال محمد أحمد، أحد زملاء الطالب المتوفى، إنه يدعى محمد رضا، طالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، شعبة كيمياء، وكان مستقلا القطار قادما إلى محافظة أسيوط، لأداء الامتحانات، وأثناء تواجده بالقطار لفظ أنفاسه الأخيرة، وعند توقف القطار بمحطة المنيا عقب وفاته تم نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا.

صاحب خلق عالية

وأضاف باسم توفيق، أحد زملاء الطالب المتوفى، لـ«الوطن»: «زميلنا وصديقنا محمد رضا الذي توفي بالقطار كان يتحلى بالخلق الحسن والوجه المبتسم ولكن لا نقولُ إلا ما يرضي ربَّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان زميلنا المتوفى يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم اجعلها له شافعةً يا رب العالمين، اللهم اغسله بماء وثلجٍ وبرد، اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب».

وفاة طالب بكلية الطب

وكانت جامعة أسيوط شهدت منذ أيام وفاة الطالب محمد أحمد الشرقاوي الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، داخل مسكنة بمنطقة تقسيم الحقوقيين بحي شرق أسيوط، وعثر عليه ساجدا.