تفاصيل وفاة طالب بعضة كلب أمام مدرسة بالضبعة.. أصيب بالشلل وفقد السمع

فارق عرفة عبدالجيد دمين أبوشافعي، الطالب بالصف الأول الإعدادي، الحياة بسبب تأثره بتداعيات عضة كلب مسعور في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك خلال عودته من المدرسة إلى المنزل، حيث دخل في مضاعفات صحية خطيرة، ولم تنجح جميع المحاولات الطبية التي استمرت على مدار 25 يوما من إنقاذ حياته، ليسقط ويدخل جسمه في حالة شلل تام، ويفقد السمع والنطق ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

تداعيات صحية خطيرة

أحمد حمد بريش، من أهالي الضبعة وشاهد عيان على الواقعة، قال لـ«الوطن»، إنه منذ 25 يوما، وأثناء خروج «عرفة» من مدرسة شهداء التحرير الإعدادية في العزبة القبلية، هاجمه كلب مسعور وعضه، ونُقل الطالب إلى مستشفى الضبعة المركزي، وتلقى الجرعات المخصصه لعضة الكلب، وداوم على العلاج يومياً، حتى تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وفقد بعدها السمع تماماً، ثم أصيب بشلل كامل في الجسم، وبعد تدهور الحالة بمرور قرابة عشرين يوماً، تم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، وظل بها عدة أيام، حتى توفى صباح اليوم الاثنين.

انتشار الكلاب الضالة في الضبعة

الكلاب الضالة منتشرة في أحياء مدينة الضبعة، وخلال عودة «عرفة» الطالب بالصف الأول الاعدادي من المدرسة إلى منزلة فوجئ بالكلب وعقره في قدمه.. هذ ما أكده وصفي صافي رئيس مجلس أمناء مدارس الضبعة السابق لـ«الوطن»، مضيفا «نتمنى التحرك من المسؤولين للقضاء على الكلاب الضالة المسعورة التي تهاجم الأطفال في الضبعة».