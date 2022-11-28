رئيس هيئة التأمينات: هدفنا حصول الموظف على معاش يعادل راتبه أثناء الخدمة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المواطنين يشتكون دائما من تدني قيم المعاشات حيث يحصل الموظف على معاش أقل من راتبه الشهري أثناء عمله بالخدمة، موضحا أنه في إطار الإصلاح وتوفير معاشات تليق بالمواطن المصري جرى وضع عدة محاور لتصليح قيم المعاشات، من أهمها التأمين على المرتب الحقيقي الذي يحصل عليه الموظف أو العامل.

اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى وضع حد أدنى بأن لا يقل التأمين الاجتماعي عن مرتب قدره 1700 جنيه وأعلى مرتب يدخل تحت المظلة يكون قدره 10900 جنيه، وبدأ العمل من يناير 2020 بالقاعدة، ووضعت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديدة أسس تحريك الأرقام، فلا يكون التأمين برقم مناسب في وقت معين وبعد عدة سنوات يكون المبلغ غير مناسب بما يؤدي لظلم الموظف.

رفع قيمة الزيادة بالتأمين على المعاشات

وأشار اللواء جمال عوض إلى أنه جرى رفع قيمة الزيادة بالتأمين على المعاشات بمقدار 200 جنيه لتكون 1200 بدلا من 1000 ثم زيادتها في 2023 إلى 1700 لزيادة معاش الموظف، ويجرى رفعها بشكل تدريجي في شهر يناير من كل عام، لافتا إلى أن المنظومة تقوم على الاشتراك في التأمين ويتحمل منه جزء صاحب العمل والجزء الآخر يتحمله المؤمن عليه، وحينما يبلغ الموظف سن المعاش يحصل على بديل للمرتب تحت مسمى المعاش من المبالغ التي سددها على مدار خدمته.

الاقتطاع من راتب الموظف يصب في مصلحته

وأكد رئيس الهيئة القومية لتأمين الاجتماعي، أن الاقتطاع من راتب الموظف يصب في مصلحته، إذ يحصل على معاش كبير متناسب مع مرتبه الحالي أو الذي ينهى خدمته عليه، مشيرا إلى أن الهدف أن يحصل الموظف على معاش لا يقل عن 80% من المرتب الذي يحصل عليه قبل خروجه على المعاش.