رئيس هيئة التأمينات: نهدف إلى حصول المواطن على معاش يستطيع العيش به

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه جرى وضع محاور لإصلاح المنظومة، إذ صدر قانون جديد للمعاشات وبدأ تنفيذه مطلع 2020، متابعا: «قولنا عايزين نوصل للأجور الحقيقية للناس لتأمين أجورها بحيث لما المواطن يطلع معاش يقدر يعيش فيه، والخطوة دي لازم تحصل بتدرج مش من يوم وليلة».

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن السبب الأساسي في تدني قيم المعاشات يتمثل في أن الأجر الحقيقي يتم إخفاءه ولا يؤمن، كما أن التأمينات كانت تضع حدودا للمرتب متدنية.

وتابع أنه كان هناك شكوى عامة لدى أصحاب المعاشات بأن قيمة المعاشات متدنية، متابعا: «المواطن لما يشتغل ياخد 4000 أو 5000 جنيه ولما يطلع معاش عند بلوغ السن يفاجئ بأن معاشه 400 أو 500 فقط».

وأكمل: «قولنا الحد الأدنى لأجر الاشتراك في 1 يناير 2020 هيبقى أقل مرتب في نظام التأمينات 1000 جنيه وأقصى مرتب 7000 جنيه، ووضعنا آلية سنوية في اللائحة التنفيذية لحركة الحدين دول في يناير من كل سنة بصورة سريعة في البداية علشان ألحق المواطنين اللي لسة بيشتغلوا دلوقتي، فاتحركت الـ 1000 جنيه وبقت 1700 جنيه في عام 2023»، موضحا أنه إذا لاحظنا أنه خلال الثلاث سنوات رفعنا الحد الأدنى نحو 70% بينما الحد الأقصى كان 7000 جنيه بقى 10900 جنيه في 2023.

واستكمل: «مع استمرار هذا النظام سنصل في لحظة سيكون الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه الشخص هو الذي يتحصل منه اشتراكات المعاش، وعلى أساسه يجرى احتساب معاشه، ليحصل على معاش كريم».