قصواء الخلالي: مصر حققت خطوات عظيمة في ملف السياسة الخارجية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر حققت خطوات عظيمة في ملف السياسة الخارجية، وقادرة على أن يكون بها استثمارات كبرى، وهناك سعي حثيث لتحقيق ذلك لأن هذه الأشياء تكون على المدى الطويل.

التوفير في الزراعة والصناعة

وأضافت الخلالي، خلال تقديم برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC: «فيه حاجات قادرة تجعل مصر واقفة على رجليها في ظل إن العالم مضروب الأزمة العالمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية وعلى كل الأصعدة، مصر راسخة وواقفة وتقول هل من مزيد في استثمارات جديدة؟ إحنا قادرين على التوفير في الزراعة والصناعة وكل الأصعدة لتوفير الوسط الآمن للاستثمار الخارجي.

وتابعت: «متابعة الرئيس السيسي للمؤشرات الاقتصادية في ضوء أزمة عالمية والرسائل الآمنة التي طرحتها وزيرة التخطيط».

وأشارت إلى أنّ تحويل المحن لمنح يكون عن طريق الخروج من الأزمة من خلال فتح باب جديد لخير وهذا يحتاج لتخطيط وذكاء وقدرة على الاستباق، وهذا تحقق في مصر خلال السنوات السابقة، إذ حققت مصر تنمية وبنية تحتية بشكل كبير ومشروعات الطرق الكبرى.

المستثمر يحتاج منطقة صناعية أو زراعية مترامية الأطراف

وأردف أنّ المستثمر الخارجي الراغب في الاستثمار بمصر يشاهد حال الدول من شوارع وآليات الوصول والطرق للأماكن التي يرغب في الاستثمار فيها؛ فأي مستثمر يحتاج لمنطقة صناعية أو زراعية تكون مترامية الأطراف.

وتابعت: «تفاصيل إشارات المرور والانبضاط تعطي مؤشرات للخارج إنك دولة قادرة على تحقيق استثمارات داخلية، كما تعد مصر سوقا مهمة للغاية وثقل مهم على كل الأصعدة وممر مائي من قناة السويس، فمصر تعد قلب العالم بشكل أو بآخر».

وواصلت: «قدرة مصر على الاستفادة من كل هذا توفر القدرة على أنك تصمد أو تكمل بعد ذلك، وقياسا على ذلك هو ما يحدث الآن بأن الدولة تفتح استثمارات وتحقق تعاقداتها التي تم الاتفاق عليها».

واستكملت: «إذا كانت مصر دولة غير قادرة على تنفيذ مؤتمر المناخ لكان لم يحدث عندنا، وإذا كنا دولة غير قادرة على الاستفادة من هذا الحدث بشكل أو بآخر فلم نكن سنخرج من كل هذه التعاقدات لخدمة التنمية في مصر».