4 حالات وفاة في حوادث متفرقة بمحافظات مصر خلال 24 ساعة.. بينهم طالب

«تعددت الأسباب والموت واحد» جملة لخصت قصص وفاة مأساوية لأربعة أشخاص في محافظات مختلفة خلال الساعات الماضية، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو الموت بعد حادث مأساوي ترك الكثير من الحزن في نفوس ذويهم.

لقوا مصرعهم خلال عملهم

«لقمة العيش مرة.. بل مميتة في بعض الأحيان» مقولة تعكس ما حدث في واقعتين محزنتين خلال الساعات القليلة الماضية.

البداية حين لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء العمل في مبنى سكني بمركز شبين الكوم في المنوفية، بالطابق السادس نتيجة اختلال توازنه أثناء العمل، ما أدى لسقوطه الذي تسبب في وفاته.

ليس ببعيد عن المنوفية وبالتحديد في الدقهلية، لقى أب وابنه مصرعهما إثر انفجار «كمبروسر هواء» داخل المحل الذي يعملان به لصيانة الأجهزة المنزلية، وتسبب الانفجار في مصرعهما وتحطم أحد جدارن العقار.

وفاة طالب بأزمة قلبية

الوفاة المفاجئة للشاب محمد رضا، الطالب بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بسكتة قلبية داخل القطار في محطة السكة الحديد بالمنيا أثناء ذهابه إلى الجامعة، كان لها وقعا أليما في نفوس أهله.

الشاب الذي كان يستعد لأداء امتحانه حين استقل القطار من بلدته بمحافظة الشرقية، متوجهًا إلى كلية العلوم بجامعة أسيوط لم يعلم أن نهايته ستأتي قبل ذلك الامتحان.

وقال أصدقاء الشاب المتوفى: عندما وصل القطار إلى محطة السكة الحديد بالمنيا، شعر بألم مفاجئ ولفظ أنفاسه الأخيرة، ولم تفلح معه الإسعافات التي قدمت له، ليودعه الجميع في حزن شديد ولسان حالهم: «العمر قصير للغاية».