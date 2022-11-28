مؤرخ فني: محمد فوزي صاحب الفضل في بناء شخصية شادية الغنائية

كشف المؤرخ الفني محمد شوقي الكثير من التفاصيل عن حياة الفنانة الراحلة شادية في حلقة خاصة من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة cbc، وقدمته اليوم هبة الأباصيري وإيمان عز الدين.

اكتشاف شادية

وقال شوقي: «شادية كانت من بيت فني، والدها هو من اكتشفها خلال أحد التجمعات العائلية، اكتشف جمال صوتها، وأحضر لها من يعلمها العود والبيانو وكان للمخرج الكبير أحمد بدر خان تأثير كبير في تعليمها الموسيقى».

وتابع: «بدأت رحلتها مع أحمد بدر خان بعقد وصلت قيمته لـ20 جنيها في الشهر، ومن ثم عملت مع الموسيقار محمد فوزي والمخرج حلمي رفلة».

واستطرد: «أول فيلم لها كان العقل في إجازة، وكان أول إنتاج لمحمد فوزي وأول إخراج لحلمي رفلة»، مضيفا: «محمد فوزي الموسيقار الكبير هو من قام ببناء شخصية شادية الغنائية، وهو الذي عرف بشكل خاص طبقات وإمكانيات صوتها فبدأ في تقديم عدد من الأغاني الخفيفة لها».

حضور وقبول لدى الجمهور

وعن سر نجاح شادية، قال: «كان عندها نقط قوة معينة وهي كانت ذكية جدا وتعرف تشتغل عليها، شادية كانت عندها حضور وقبول لدى الجمهور، وكانت موهوبة وكان جمالها الحقيقي واصل للجمهور».

كما كشف المؤرخ محمد شوقي أن شادية اسمها الحقيقي هو فاطمة وهي من فكرت في إطلاق اسم شادية على نفسها.